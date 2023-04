PSG : Il annonce le départ de Galtier en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En plus du contexte sportif pour le moins délicat, Christophe Galtier se retrouve englué dans un scandale raciste qui fait grand bruit depuis plusieurs jours et pourrait menacer son avenir sur le banc du PSG. D’ailleurs, Jérôme Rothen assure que l’entraîneur français ne restera pas en plus à l’issue de la saison.

Les temps sont durs pour Christophe Galtier au PSG ! Déjà fragilisé par ses résultats sportifs et l’élimination dès le stade des 8es de finale de la Ligue des Champions, l’entraîneur parisien doit désormais faire face à un nouvelle vague conséquente avec la polémique sur son supposé comportement discriminatoire envers les joueurs musulmans. Des faits qui dateraient de l’an passé, lorsqu’il dirigeait l’OGC Nice avant de rallier le PSG dans l’intersaison.

« Profondément choqué »

Interrogé vendredi en conférence de presse, Christophe Galtier a eu l’occasion de sortir du silence sur tout ce scandale et a nié en bloc les faits qui lui sont reprochés : « Je suis profondément choqué par les propos que l'on mon prête et qui ont été relayés par certains de manière irresponsable, qui me heurte au plus profond de mon humanité (…) Je suis profondément choqué par les propos que l'on mon prête et qui ont été relayés par certains de manière irresponsable, qui me heurte au plus profond de mon humanité », a indiqué l’entraîneur du PSG. Mais toute cette polémique peut-elle avoir une incidence sur son avenir ?

Rothen annonce le départ de Galtier