Galtier acte son départ, il prend une grande décision au PSG

Bien qu’il soit sous contrat jusqu’en juin 2024 et qu’il constitue un tandem avec Luis Campos, Christophe Galtier saurait pertinemment qu’au vu des résultats et de l’atmosphère au niveau du scandale raciste qu’il ne survivrait pas à l’été au PSG.

Christophe Galtier était prévenu il y a plus d’une semaine. Avant le déplacement du PSG à Nice, l’entraîneur du club parisien figurait déjà sur la sellette. Selon RMC Sport, les deux tests matchs face à l’OGC Nice (remporté 2-0) et la réception du RC Lens au Parc des princes ce samedi étaient primordiaux pour la suite de la saison et pour l’avenir de Galtier. En cas de mauvais résultats, le technicien français aurait pu être remercié dans l’immédiat.

Rothen a annoncé le départ de Galtier à l’antenne

Sur les ondes de RMC pour son émission Rothen s’enflamme , Jérôme Rothen a annoncé en direct le départ en fin de saison de Christophe Galtier, soit seulement une année après son arrivée et une saison avant l’expiration de son contrat en juin 2024. « C’est compliqué d’imaginer qu’il supportera cette pression là la saison prochaine. Parce que la saison il va la finir, on anticipe déjà la prochaine. Je lui souhaite en effet de partir et de finir avec un titre de champion de France ».

Galtier saurait qu’entre lui et le PSG, le divorce est prévu pour cet été