«Je ne veux pas aller au PSG» : En direct, il snobe le PSG

Connu pour ses punchlines au micro de RMC, Daniel Riolo n'en reste pas moins un grand supporter du PSG. Mais voilà qu'aujourd'hui, le club de la capitale traverse des moments compliqués. Serait-il alors prêt à aller travailler pour le PSG afin d'y remettre de l'ordre ? La question a été posée à Riolo et il a été très à ce sujet.

Ces dernières années, il n'a pas été rare de voir certains journalistes changer de métier et s'impliquer dans de grands clubs de football. Daniel Riolo pourrait-il emprunter ce même chemin ? Aujourd'hui, il officie chez RMC , mais garde un très fort attachement avec le PSG. Pourrait-on alors voir Riolo intégrer l'organigramme du club de la capitale ?

« Travailler au PSG ? Je m'en fous »

De passage sur la chaine Twitch de 20 Minutes , Daniel Riolo a été interrogé sur la possibilité de travailler pour le PSG. Il a alors lâché une réponse très claire, assurant : « Travailler au PSG ? Je m'en fous. Je l'ai dit, Nasser (Al-Khelaïfi), un dej de 2 heures, il paye le dej, je ne veux même pas qu'il paye autre chose, je ne veux pas d'oseille, je lui dis quoi faire et après je me casse. Je ne veux pas aller au PSG. Je suis content de ce que je fais, je n'ai pas besoin d'aller au PSG. Le salariés au PSG, tu bosses du matin au soir, l'emploi du temps il doit être un peu lourd. Et il faut absolument que je joue au tennis la journée. En 2 heures, je refais un organigramme, je lui dis quoi faire. Ça suffit 2 heures, c'est largement assez ».

« Je n'ai jamais voulu faire autre chose »