«C'est acté» : Il annonce le prochain club de Mbappé !

La rédaction

En fin de contrat en juin 2024, Kylian Mbappé a récemment annonce qu'il ne quitterait pas le PSG cet été malgré les rumeurs venues d'Espagne concernant un intérêt du Real Madrid. Mais faut-il le croire ? D'après Loïc Tanzi, cela ne fait aucun doute, le crack de Bondy dit la vérité et portera toujours le maillot du PSG la saison prochaine.

L'avenir de Kylian Mbappé continue de faire parler. Quelques mois après sa prolongation de contrat au PSG, l'attaquant français continue de faire parler de lui pour son avenir. Et pour cause, le Real Madrid serait toujours à l'affût. Néanmoins, alors que son bail court jusqu'en 2024, le crack de Bondy a assuré qu'il serait toujours au PSG la saison prochaine.

«Je suis Parisien et sous contrat»

« Le prochain palier ? Gagner la Ligue des champions, je pense. J’ai déjà fait une finale, demi-finale, quart de finale, huitième de finale… J’ai tout fait sauf gagner (sourire). Il ne me manque que ça. j’espère que ça sera le plus rapidement possible. Où ? Au Paris Saint-Germain. Je suis Parisien et sous contrat. Donc c’est le Paris Saint-Germain », confiait l'attaquant du PSG pour Tout le Sport sur France 3 . Et pour Loïc Tanzi, journaliste de L'EQUIPE , cette déclaration en dit long sur les intentions de Kylian Mbappé.

«Il acte le fait qu'il sera là la saison prochaine»