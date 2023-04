Le PSG l’a poussé dehors, il tient sa vengeance

Thomas Bourseau

Victor Osimhen flambe cette saison en Serie A et en Ligue des champions avec le Napoli. De quoi donner des idées au PSG pour le mercato estival à venir, qui ferait du Nigérian sa priorité. Thomas Tuchel viendrait contrecarrer les plans de son ancien club.

Thomas Tuchel avait emmené le PSG en finale de la Ligue des champions lors du Final 8 de Lisbonne à l’été 2020. Une première pour le Paris Saint-Germain qui a été à deux doigts du Graal et du rêve des propriétaires qataris arrivés à l’été 2011. Pour autant, Tuchel a été remercié le jour du réveillon de Noël de la même année. Six mois plus tard, le technicien allemand soulevait la Ligue des champions avec Chelsea et officie au Bayern Munich à présent.

Le PSG se prépare pour Osimhen, Tuchel fait irruption dans le dossier

Plus de deux ans après son licenciement, Thomas Tuchel reviendrait hanter le PSG… sur son mercato ! RMC Sport a dernièrement révélé que Victor Osimhen serait la priorité offensive absolue de Luis Campos et de l’ensemble de la direction du PSG à la prochaine intersaison. Néanmoins, le serial buteur du Napoli mettrait le feu au marché des transferts et notamment du côté de la Bavière.

Galtier : Scandale au PSG, le Qatar est habitué https://t.co/Xsw8H0xqJ9 pic.twitter.com/BwVYq3BdLE — le10sport (@le10sport) April 13, 2023

Le Bayern Munich va bouger ses pions pour Osimhen