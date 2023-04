Mercato : Le PSG trompé, un double jeu révélé pour Messi

Thomas Bourseau

Au PSG, les jours de Lionel Messi semblent être comptés. De quoi donner des idées au FC Barcelone qui jouerait sur deux tableaux en privé et en public. La volonté de rapatrier Messi semble réelle et pourrait voir le jour.

Lionel Messi a été hué par les supporters du PSG à plusieurs reprises depuis son arrivée en 2021. De quoi le refroidir concernant une prolongation de son contrat courant jusqu’en juin prochain en plus du nouvel échec parisien en Ligue des champions selon The Athletic. Place à un retour au FC Barcelone ? Des responsables financiers du club culé ont pointé du doigt le plafond salarial instauré en Liga, compliquant toute arrivée de Messi en l’état.

Le double discours du Barça, la vérité sur les intentions du club

Pour autant, le FC Barcelone serait majoritairement convaincu du retour de Lionel Messi, notamment en raison des mesures prises par le club afin de trouver un terrain d’entente financier avec la Liga, mais pas seulement. La situation délicate de Messi au PSG jouerait en la faveur du FC Barcelone.

