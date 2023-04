PSG : Mbappé lâche un coup de pression après son craquage

Amadou Diawara

Pour lancer sa campagne de réabonnement au Parc des Princes, le PSG a publié une vidéo où Kylian Mbappé est la seul star à apparaitre. Ayant poussé un coup de gueule sur le sujet, le numéro 7 du PSG a tenu à mettre les choses au clair sur son rôle au sein de son club.

Il y a quelques jours, le PSG a lancé sa campagne de réabonnement avec une vidéo où Kylian Mbappé est presque le seul protagoniste. En effet, on ne voit que Nuno Mendes et certains titis du club parisien en plus de la superstar de 24 ans. Ce qui a provoqué la colère de Kylian Mbappé, pestant en story sur Instagram .

«On pense que c'est moi qui fait tout»

« Je viens de prendre part au visionnage de la campagne de réabonnement du club pour la saison 2023/2024. À aucun moment je n’ai été informé de la teneur de l’entretien avec mon interlocuteur. Cela ressemblait à une interview basique lors d’une journée marketing du club. Je ne suis pas en accord avec cette vidéo publiée. Voilà pourquoi je me bats pour les droits sur l’image individuelle. Le PSG est un grand club et une famille, mais il n’est surtout pas le Kylian Saint-Germain » , a posté Kylian Mbappé.

«Je ne me prends pas pour plus que je suis»