Il l’annonce en direct, on veut «tuer» Christophe Galtier

Axel Cornic

Déjà embarqué dans une deuxième partie de saison catastrophique, Christophe Galtier se retrouve désormais au cœur d’un immense scandale après la fuite d’un mail où on lui prête des propos racistes et islamophobes. Pour Christophe Dugarrry c’est clair, quelqu’un souhaite forcément nuire au coach du Paris Saint-Germain avec cette affaire.

On est arrivés à un point où le sportif ne compte plus que très peu. Coach du Paris Saint-Germain est considéré comme l’un des techniciens français les plus connus du moment, Christophe Galtier est accusé d’avoir tenu des propos racistes et islamophobes depuis la fuite d’un mail écrit par Julien Fournier, son directeur sportif à l’époque où il dirigeait l’OGC Nice.

« Être accusé de racisme c’est quelque chose de gravissime »

Cette affaire a énormément fait réagir et c’est notamment le cas de Christophe Dugarry, récemment redevenu consultant sur RMC Sport . « On ne connaitra jamais les tenants et les aboutissants. C’est Fournier qui envoie un mail en disant à ses dirigeants qu’il a entendu Galtier dire ça » a-t-il expliqué, au lendemain de l'explosion de ce cas. « Être accusé de racisme c’est quelque chose de gravissime (…) comment il fait pour se défendre ? ».

« Je trouve que les coïncidences de sortie de ce mail sont très contestables »