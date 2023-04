En plein scandale, Galtier reçoit un soutien inattendu

Axel Cornic

La polémique fait rage autour de Christophe Galtier, qui traversait déjà une saison extrêmement compliquée au Paris Saint-Germain. Le technicien français de 56 ans est en effet accusé d’avoir tenu des propos racistes et islamophobes dans un mail qui a fuité et qui aurait été écrit par Julien Fournier, son ancien collaborateur à l’OGC Nice.

Rien ne va plus pour Christophe Galtier. Très critiqué pour les résultats catastrophiques du PSG depuis le début de l’année 2023, il se retrouve désormais au cœur d’un énorme scandale où on lui prête notamment des propos à caractère raciste et islamophobe.

Messi et Neymar l’ont condamné, le PSG prend une décision radicale https://t.co/KtNn5XlsCy pic.twitter.com/DGf4W3B223 — le10sport (@le10sport) April 12, 2023

L’incroyable affaire qui touche Galtier

Dans un mail qui a fuité ce mardi et qui aurait été écrit par Julien Fournier, on peut retrouver plusieurs passages assez lourds de sens avec Christophe Galtier sui se serait vraisemblablement plaint du nombre important « de noirs et de musulmans » au sein de l’effectif de l’OGC Nice. « Il n’y avait aucun argument sportif mais bien uniquement des arguments religieux ou de couleur de peau » assure dans ce mail Fournier, qui à l’époque occupait le poste de directeur sportif au sein du club niçois.

« Je n'ai jamais senti le moindre comportement négatif de sa part à cause de ma religion ou de ma nationalité »