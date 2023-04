Galtier - PSG : La folle réaction de Mbappé

Hugo Chirossel

Depuis mardi soir, Christophe Galtier fait face à de graves accusations. L’entraîneur du PSG est accusé de propos racistes et islamophobes, des faits qui se seraient déroulés lors de son passage sur le banc de l’OGC Nice. Le technicien français a, par le biais de son avocat, démenti cela. Interrogé à ce sujet, Kylian Mbappé a gardé le silence.

Déjà en difficulté à la suite des derniers résultats du PSG, Christophe Galtier est désormais accusé de propos racistes et islamophobes, qu’il aurait tenu lorsqu’il était encore en poste à l’OGC Nice. Ces faits ont été rapportés par Julien Fournier, ancien directeur sportif des Aiglons et en conflit avec Christophe Galtier, dans un mail envoyé à Dave Brailsford, directeur du football d’Ineos, propriétaire du Gym .

Galtier « conteste avec fermeté » les accusations

Romain Molina et RMC Sport ont dévoilé le mail en question mardi soir. Christophe Galtier quant à lui est sorti du silence ce mercredi, par le biais de son avocat, qui a expliqué que son client « a pris connaissance avec stupéfaction des propos injurieux et diffamants » rapportés par Julien Fournier et que Christophe Galtier les « conteste avec fermeté ».

🤐 Le regard de Mbappé quand il se rend compte qu'il est interrogé sur Galtier... pic.twitter.com/BeVixR1Stf — RMC Sport (@RMCsport) April 12, 2023

Mbappé évite une question sur Galtier