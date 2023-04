PSG - Scandale : Christophe Galtier accusé, un joueur lâche des révélations troublantes

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Déjà fragilisé sportivement après la mauvaise seconde partie de saison réalisée par le PSG, Christophe Galtier est visé par de graves accusations portées par Julien Fournier, ancien directeur sportif de l’OGC Nice, assurant dans un mail à destination d’INEOS que l’entraîneur français avait tenu des propos racistes. Il y a quelques mois, Mario Lemina avait fait part de l’atmosphère tendue au sein du vestiaire azuréen.

Alors que le retour de Christophe Galtier à Nice le week-end dernier a été mouvementé, avec notamment des accrochages avec Jean-Clair Todibo et Khéphren Thuram, l’entraîneur du PSG est au cœur d’une énorme polémique après la divulgation d’un mail de Julien Fournier, ancien directeur sportif des Aiglons , à Dave Brailsford, directeur du football d’Ineos, qu’ont pu consulter et authentifier le journaliste Romain Molina et Daniel Riolo. Julien Fournier accuse ainsi Christophe Galtier d’avoir tenu des propos racistes.

Julien Fournier balance sur Christophe Galtier

« Christophe Galtier est alors arrivé dans mon bureau et a salué son fils qui m’a dit 'vous pouvez vérifier avec mon père ce que je vous ai dit’. Une fois son agent/fils parti, j’ai fait état à Christophe de la discussion que je venais d’avoir et lui ai demandé si tout cela était vrai. Il m’a alors répondu que oui et que je devais tenir compte de la réalité 'de la ville' et qu’en effet on ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l’équipe », explique notamment Julien Fournier dans son mail. En attendant d’avoir la version de Christophe Galtier, certaines personnes avaient déjà insinué que la relation était tendue au sein du Gym du temps où l’actuel entraîneur du PSG officiait sur la Côte d’Azur. Ce fut déjà le cas de Julien Fournier il y a quelques mois, ou encore de Mario Lemina.

Scandale Galtier : La polémique éclate, la réponse du PSG https://t.co/DhbyWenMmM pic.twitter.com/SUifQENuej — le10sport (@le10sport) April 12, 2023

« En interne, on sait ce qui s’est passé les six derniers mois »