Un scandale hallucinant éclate, un joueur recale le PSG

Julien Fournier, l'ex-directeur de l'OGC Nice, a lancé de lourdes accusations contre Christophe Galtier du temps de leur collaboration au GYM. Un scandale qui pourrait affecter le PSG, notamment sur le marché des transferts où un joueur niçois pisté par Luis Campos refuserait de travailler à nouveau avec son ancien entraîneur.

Alors que son avenir s'écrit en pointillé avec la seconde partie de saison ratée du PSG, Christophe Galtier est au cœur d’une grosse polémique après la divulgation d’un mail envoyé par Julien Fournier à Dave Brailsford, patron d'INEOS propriétaire de l'OGC Nice, dans lequel l’ancien directeur sportif du Gym lance de graves accusations envers Galtier : « Christophe Galtier est alors arrivé dans mon bureau et a salué son fils qui m’a dit 'vous pouvez vérifier avec mon père ce que je vous ai dit’. Une fois son agent/fils parti, j’ai fait état à Christophe de la discussion que je venais d’avoir et lui ai demandé si tout cela était vrai. Il m’a alors répondu que oui et que je devais tenir compte de la réalité 'de la ville' et qu’en effet on ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l’équipe . »

Todibo refuserait de retrouver Galtier

La polémique est lancée, et celle-ci pourrait avoir des répercussions sur le PSG si Christophe Galtier restait à son poste, notamment sur le marché des transferts. Alors que le nom de Jean-Clair Todibo figurerait sur la short-list de Luis Campos en vue du mercato estival, le défenseur de l’OGC Nice refuserait catégoriquement de travailler à nouveau avec Christophe Galtier.

Thuram également ciblé