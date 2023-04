Scandale Galtier : La polémique éclate, la réponse du PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ancien directeur de l'OGC Nice, Julien Fournier a émis de graves accusations contre Christophe Galtier datant de leur collaboration dans le sud de la France, dans un mail qui a fuité ces dernières heures. Un scandale qui éclate dans une période délicate pour l’entraîneur français, fragilisé sportivement, et auquel n’a pas souhaité encore réagir le PSG.

Déjà fragilisé par la situation sportive du PSG, Christophe Galtier n’est pas près de sortir de sa zone de turbulences avec les lourdes accusations qui pèsent sur lui, affirmant lors de son passage à l’OGC Nice qu’il « ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l’équipe » selon les dires de l’ex-directeur sportif du Gym Julien Fournier dans un mail qu’il a envoyé à la direction d’Ineos, propriétaire de l’OGC Nice. « Il (Christophe Galtier, NDLR) m’a dit 'hier soir' je suis allé au restaurant et tout le monde m’est tombé dessus en disant que nous avons une équipe de noirs' puis d’ajouter 'Julien tu dois réaliser dans quelle ville nous sommes, nous sommes dans la ville de Jacques Médecin (ancien maire de Nice, ndlr), et notre équipe ne correspond pas à ce que veulent les gens, comme elle ne me correspond pas', il n’y avait aucun argument sportif mais bien uniquement des arguments religieux ou de couleur de peau », poursuit Julien Fournier au sujet de l’actuel entraîneur du PSG, dans un mail révélé par le journaliste Romain Molina et authentifié par RMC . Une polémique à laquelle le club de la capitale n’a pas souhaité réagir pour le moment.

Nouveau séisme au PSG, un incroyable scandale est révélé https://t.co/NN9iv7A5LX pic.twitter.com/oYbozKCd2Q — le10sport (@le10sport) April 12, 2023

Le PSG ne souhaite pas réagir

Alors qu’une partie du message de Julien Fournier, lançant de lourdes accusations envers Christophe Galtier, a été divulguée dans l’ After Foot ce mardi soir, le PSG a été sollicité par l’émission de RMC pour réagir à l’affaire. Mais pour l’heure, le club de la capitale préfère garder le silence. « Nous avons sollicité le Paris Saint-Germain pour leur expliquer la situation, et s’il y avait une volonté de réaction de leur part ils étaient les bienvenus dans l’After, mais à 23h48, nous n’avons pour l’instant pas de nouvelle », a indiqué Gilbert Brisbois, présentateur de l’émission.

« Si j'explique les vraies raisons pour lesquelles on s'est disputés, Christophe n'entrera plus dans un vestiaire, ni en France ni en Europe », lâchait Fournier en septembre