Il l’annonce en direct, le PSG dit non à un joueur de Deschamps

Thomas Bourseau

Jean-Clair Todibo pourrait-il être le futur défenseur central du PSG ? C’est une possibilité à en croire les dernières rumeurs sur le marché des transferts. Cependant, Jérôme Rothen a mis un terme au feuilleton.

C’était l’une des grosses informations, si ce n’est la plus grosse, de lundi soir. Selon Foot Mercato qui s’est renseigné auprès d’une source interne au PSG, Luis Campos aurait déjà une idée précise pour renforcer la défense centrale du Paris Saint-Germain pour la saison prochaine en plus de Milan Skriniar déjà attendu.

Campos prêt à tout pour Todibo ?

Appréciant particulièrement le profil de Jean-Clair Todibo qui fait des merveilles à l’OGC Nice et qui a d’ailleurs muselé Kylian Mbappé samedi dernier, Luis Campos aimerait recruter le défenseur appelé par Didier Deschamps lors du dernier rassemblement de l’équipe de France. Pire, selon Foot Mercato , Todibo représenterait tout ce que Campos aimerait bâtir au PSG.

Galtier : Il se fait charger par une piste du PSG https://t.co/KbH7cn6pWq pic.twitter.com/gWOxweAZgR — le10sport (@le10sport) April 11, 2023

«Le PSG n’est pas intéressé par Todibo»