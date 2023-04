C’est confirmé, le PSG prépare un mercato de folie

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG traverse une saison compliquée, le mercato s’annonce très chaud. Et le club de la capitale aurait reçu une excellente nouvelle puisque la menace du fair-play financier serait désormais éloignée, ce qui permettra à Luis Campos d’avoir une plus grosse marge de manœuvre sur le mercato. L’été s’annonce brûlant à Paris.

Nommé conseiller sportif du PSG l'été dernier, Luis Campos a rencontré certains difficultés l'été dernier afin de renforcer l'effectif parisien. Le recrutement estival n'a pas porté ses fruits, tandis que cet hiver, aucun nouveau joueur n'est arrivé. C'est la raison pour laquelle, après une saison poussive, le dirigeant portugais sera attendu au tournant cet été.

La menace du fair-play financier s'éloigne

Et pour cela, le PSG pourrait bien être soulagé d'un poids. En effet, selon les informations du Parisien , le club de la capitale serait rentré dans les clous du fair-play financier ce qui éloigne la menace d'une sanction et permettra surtout d'envisager un investissement plus important cet été. Une excellente nouvelle pour les Parisiens.

Un mercato made in France pour épauler Mbappé ?

Et Luis Campos a déjà des idées en coulisses sur la façon dont il souhaite renforcer l'effectif du PSG afin d'épauler au mieux Kylian Mbappé. Ainsi, le nom de plusieurs joueurs français circulent comme ceux de Jean-Clair Todibo, Khephren Thuram, Randal Kolo Muani, Manu Koné ou encore Youssouf Fofana. L'été s'annonce donc très chaud au PSG.