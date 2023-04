Deschamps bien aidé par la révolution du PSG ?

La rédaction

Ces derniers mois, Didier Deschamps a accueilli de nouveaux visages en équipe de France et lance donc une nouvelle génération pour l’avenir des Bleus. Et dans ce grand projet, le sélectionneur national pourrait être bien aidé, qui courtise plusieurs de ces nouveaux visages de la sélection nationale en vue du prochain mercato.

La nouvelle génération est bien présente en équipe de France ! Des petits nouveaux ont fait leur apparition lors du dernier rassemblement comme Khephren Thuram, Jean-Clair Todibo, et d’autres symboles de la nouveauté, à l’image de Randal Kolo Muani et Youssouf Fofana, étaient déjà présents à la Coupe du Monde au Qatar cet hiver. Et ils ont tous un point en commun…

Kolo Muani, Thuram, Todibo… Le PSG les veut

Le PSG est annoncé sur les traces d’un certain nombre de profils en vue du mercato estival : Randal Kolo Muani, Khephren Thuram, Jean-Clair Todibo, Youssouf Fofana et même Moussa Diaby, qui a été rappelé par Didier Deschamps au dernier rassemblement, figurent sur les tablettes de Luis Campos pour cet été.

Une éclosion favorisée par le PSG

Un tel transfert vers le PSG pourrait donc permettre à ces jeunes joueurs de franchir un cap en club, et d’acquérir plus rapidement un maximum d’expérience qui pourrait ensuite profiter à l’équipe de France pour les prochaines compétitions internationales à venir, à commencer par l’Euro 2024. Reste à savoir s’ils accepteront de rallier le PSG…