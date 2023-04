Transferts - PSG : Mbappé a pris sa décision

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Les tensions entre Kylian Mbappé et le PSG sont reparties de plus belle ces derniers jours avec le post Instagram de l’attaquant, mécontent du contenu d’une vidéo diffusée par le club de la capitale. Suffisant pour remettre son avenir en question ? À en croire les dernières tendances dégagées par la presse espagnole, il n’en est rien.

Sous contrat jusqu’en 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé suscite de nombreuses interrogations quant à son avenir. En effet, même s’il avait acté sa prolongation la saison passée au terme d’un très long feuilleton, l’attaquant français pourrait être libre de négocier avec le club de son choix dans moins d’un an. Et la récente polémique de Mbappé avec le PSG ne devrait rien arranger…

Le coup de gueule de Mbappé contre le PSG

Jeudi dernier, via une story diffusée sur Instagram , Kylian Mbappé n’avait pas hésité à tacler publiquement le PSG au sujet du contenu de la vidéo de campagne de réabonnement, mise en ligne quelques heures auparavant : « À aucun moment je n’ai été informé de la teneur de l’entretien avec mon interlocuteur. Cela ressemblait à une interview basique lors d’une journée marketing du club. Je ne suis pas en accord avec cette vidéo publiée. Voilà pourquoi je me bats pour les droits sur l’image individuelle. Le PSG est un grand club et une famille, mais il n’est surtout pas le Kylian Saint-Germain », avait lâché Mbappé.

La décision est prise

Le PSG doit-il craindre pour autant un départ de Kylian Mbappé dès cet été, alors que le Real Madrid est toujours annoncé sur ses traces ? Selon les révélations du quotidien AS, cet épisode ne devrait avoir d'incidence sur le futur du numéro 7 du PSG. Le club de la capitale n’a pas l'intention de laisser filer Mbappé et compte toujours s'appuyer sur lui pour la suite du projet. Autrement dit, il n'est aucunement question d'un départ lors du prochain mercato.