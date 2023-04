Il vend la mèche pour Zidane au PSG ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Plus que jamais menacé alors que sa première saison sur le banc du PSG s’avère très compliquée, Christophe Galtier traverse une période très délicate au sein du club de la capitale. Et Jérôme Rothen, ancien joueur emblématique du PSG, estime d’ailleurs qu’un changement d’entraîneur est nécéssaire. De bon augure pour Zinedine Zidane ?

Éliminé prématurément de la Ligue des Champions et de la Coupe de France, le PSG version Christophe Galtier déçoit cette saison. Une situation qui pourrait contraindre la direction du club de la capitale à pousser son entraîneur vers la sortie, d’autant que le nom de Zinedine Zidane est déjà évoqué avec insistance pour venir reprendre les rênes du PSG cet été.

Surprise, Zidane se fait encore recaler sur le mercato https://t.co/z90pFNy7yn pic.twitter.com/N7w2A9jTte — le10sport (@le10sport) April 11, 2023

« Compliqué de l’imaginer continuer »

Sur RMC Sport , l’ancien ailier gauche du PSG Jérôme Rothen a évoqué l’avenir de Galtier, et il estime qu’un changement d’entraîneur est inévitable : « C’est compliqué d’imaginer qu’il puisse continuer à supporter cette pression la saison prochaine. Il y a plein de signes qui montrent qu’il n’arrive plus à prendre le dessus. Le premier, c’est le plan de jeu, c’est le plus important. C’est ce qu’il avait dit avec Campos en début d’année où il devait faire évoluer des choses comme jouer à trois derrière, ce qu’il a fait pendant une bonne partie du début de saison. On avait l’impression de découvrir des choses qu’on n’avait pas pu voir avec les entraîneurs qui se sont multipliés ces dernières années », explique-t-il.

« Trop difficile de continuer »