Zidane prépare son retour, le vestiaire n’en veut pas

Comme vous l’a annoncé le10sport.com, le Real Madrid n’exclut pas de miser sur Zinedine Zidane en cas de départ de Carlo Ancelotti, mais dans le vestiaire merengue, ce scénario est loin d’être attendu. C’est notamment le cas de David Alaba, affichant publiquement le souhait de voir son entraîneur poursuivre son aventure à la tête de la Casa Blanca.

Carlo Ancelotti joue gros dans les jours à venir. Alors que le Real Madrid devrait assister au sacre du FC Barcelone en Liga, les hommes de Xavi disposant de 13 points d’avance, la priorité est désormais mise sur la Ligue des champions, avec un quart de finale contre Chelsea. Carlo Ancelotti peut donc sauver sa tête, ou bien convaincre les dirigeants merengue de miser sur un autre homme d’après la presse espagnole.

Klopp et Zidane évoqués pour remplacer Ancelotti

Selon les informations divulguées en exclusivité par le10sport.com, Jürgen Klopp (Liverpool) apparaît comme la priorité du Real Madrid en cas de départ d’Ancelotti, mais la piste Zinedine Zidane n’est pas exclue pour autant. Un retour que verrait d’un bon œil le Français, contraint de revoir ses plans pour son avenir après la prolongation de Didier Deschamps en sélection. Mais dans le vestiaire merengue, on croit encore en l’Italien.

« Nous espérons qu'il sera là l'année prochaine »