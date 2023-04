EXCLU : La priorité du Real Madrid ne s’appelle pas Zinedine Zidane…

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Le Real Madrid se projette de plus en plus dans un avenir sans Carlo Ancelotti. Chahuté par quelques résultats décevants ces dernières semaines, le technicien italien voit ses dirigeants avancer en coulisses vers un autre profil pour prendre sa succession. Si celui de Zinedine Zidane n’est clairement pas à exclure, le Français n’est pas la priorité du moment.

Carlo Ancelotti et le Real Madrid, c’est plus qu’une histoire d’amour. C’est également une équipe qui marque l’histoire avec la quatorzième Ligue des Champions du club décrochée l’an passé. Mais quelques mois seulement après ce sacre suprême, Ancelotti a perdu du crédit aux yeux de ses dirigeants. Le FC Barcelone file tout droit vers le titre de champion d’Espagne et un ultimatum aurait même été posé au « Mister » pour ne surtout pas se prendre les pieds dans le tapis lors du prochain quart de finale retour de Coupe du Roi (contre le Barça … Après une défaite 1-0 à l’aller) puis en Ligue des Champions, toujours en quart, contre Chelsea.

La priorité, c’est Jürgen Klopp

L’avenir de Carlo Ancelotti est clairement un sujet au Real Madrid. Selon nos sources, le travail mené en coulisses est suffisamment dense pour ne pas y voir, déjà, les prémices d’un départ de l’Italien cet été. Et pour lui succéder, il y a un nom bien identifié en interne. Il s’agit de l’entraîneur actuel de Liverpool, Jürgen Klopp ! Selon nos informations, il est clairement l’objectif n°1 de la Maison Blanche en cas de départ de Carlo Ancelotti.

Klopp peut quitter Liverpool

Des échanges informels existent déjà entre le Real Madrid et l’entourage de Jürgen Klopp. Ce dernier, mentor d’un Liverpool qu’il a conduit à tous les sommets, commence à voir sa situation très fragile. Mal embarqué en Premier League, Klopp sent qu’il est sans doute temps de partir. Et le Real Madrid est déjà à l’affût pour le récupérer si le jeu de chaises musicales se met en place.

Zidane oui, mais…

Dans la perspective où la piste Klopp devenait trop complexe, le Real Madrid envisage effectivement un autre nom. Bien connu de la Maison Merengue… Et du football mondial, puisqu’il s’agit de Zinedine Zidane. Le Français n’exclut plus du tout un second retour. Mais à l’heure où nous écrivons ces lignes, il n’est pas le choix numéro un. Jürgen Klopp l’est.