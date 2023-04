Il écarte Zidane, le PSG peut exulter

Amadou Diawara

Le PSG et le Real Madrid seraient en concurrence pour le recrutement de Zinedine Zidane. Mais heureusement pour le club de la capitale, Carlo Ancelotti n'a pas du tout l'intention de quitter la Maison-Blanche à l'intersaison. Comme l'a affirmé le technicien italien, il veut aller au bout de son contrat avec le Real Madrid.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Christophe Galtier n'était pas en danger avant la dernière trêve internationale. Toutefois, alors que le titre en Ligue 1 est menacé, le technicien du PSG se retrouve sur la sellette depuis la déroute face à l'OL.

Un duel PSG-Real pour Zidane ?

Pour pallier le potentiel départ de Christophe Galtier, le PSG penserait à boucler la signature de Zinedine Zidane. Toutefois, le Real Madrid a également inscrit le nom du Ballon d'Or 98 sur ses tablettes au cas où Carlo Ancelotti claquait la porte à l'intersaison, même si Jürgen Klopp est la priorité de Florentino Pérez d'après Le 10 Sport. Mais heureusement pour le club de la capitale, le technicien italien refuse de faire ses valises avant l'été 2024.

«J'ai un contrat jusqu'au 30 juin 2024 et j'aimerais le respecter»