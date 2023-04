Mercato : Une grande nouvelle tombe, Zidane va jubiler

Thomas Bourseau

Déterminé pour effectuer son retour cette année sur un banc de touche et de préférence au Real Madrid, Zinedine Zidane verrait un entraîneur ne plus être une menace, mais la concurrence est féroce…

Zinedine Zidane attendait l’équipe de France pour faire son grand retour après plus d’une année et demi sabbatique. Finalement, la FFF a prolongé le contrat de Didier Deschamps en janvier dernier, obligeant « Zizou » à revoir ses plans pour son retour aux affaires. Le PSG aimerait toujours, sous l’impulsion de ses propriétaires qataris, en faire son entraîneur. Néanmoins, la tête de Zidane est ailleurs et chez lui, au Real Madrid. C’est du moins ce que L’Équipe a dernièrement révélé, le club merengue étant sa priorité à ce jour.

Zidane : Le feuilleton n’est pas terminé https://t.co/D9HNZUW6fJ pic.twitter.com/8HQT1ehhdc — le10sport (@le10sport) April 9, 2023

La concurrence est rude pour Zidane au Real Madrid

Néanmoins, le Real Madrid a d’autres plans en tête. Lundi dernier, le10sport.com vous dévoilait que la priorité de Florentino Pérez en cas de départ de Carlo Ancelotti en fin de saison n’était autre que Jürgen Klopp qui prend conscience de sa situation délicate à Liverpool après avoir vu les multiples licenciements avoir lieu en Premier League. D’après Relevo , le président du Real Madrid aurait également à coeur de nommer Mauricio Pochettino en tant que coach après avoir manqué le coche en 2018 et en 2021 et Raul Gonzalez, légende du club, serait l’alternative première de Pochettino.

Raul hors course au Real Madrid, Zidane peut garder espoir