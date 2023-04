PSG : Messi poussé vers la sortie, Mbappé s’en mêle

Thomas Bourseau

De par son investissement irrégulier, Lionel Messi ne semble plus être le bienvenu pour un bon nombre d’observateurs au PSG. Pourtant, Kylian Mbappé militerait en coulisse pour que son compère d’attaque reste à ses côtés selon la presse espagnole.

Lionel Messi a ouvert la voie samedi soir en inscrivant le premier des deux buts du PSG sur la pelouse de l’OGC Nice. En prime, le septuple Ballon d’or a effectué la passe décisive à Sergio Ramos pour que le Paris Saint-Germain puisse doubler la mise dans un match dans lequel il a concédé pas mal d’occasions, mais a gardé sa cage inviolée grâce à un Gianluigi Donnarumma des grands soirs.

Entre Lionel Messi et le PSG, un divorce inévitable ?

Et alors que le contrat de Lionel Messi arrive à expiration le 30 juin prochain et que le feuilleton bat son plein, Kylian Mbappé s’en mêlerait d’après SPORT . En effet, pour diverses raisons et notamment l’opinion publique qui pousse le PSG à ne pas prolonger le contrat de Lionel Messi, Mbappé ne partagerait pas cette position.

Mercato : Le pote de Messi va rejoindre Cristiano Ronaldo https://t.co/EQR6MK2657 pic.twitter.com/2qLTGpKpEa — le10sport (@le10sport) April 9, 2023

Mbappé pousserait pour que Messi prolonge au PSG