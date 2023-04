Mbappé : Il va encore affoler le PSG

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé a fait couler beaucoup d’encre ces derniers jours en chargeant publiquement le PSG au sujet de la diffusion d’une vidéo dans laquelle il occupe une place majeure. Un malaise qui en dit long sur sa relation avec la direction, et la presse étrangère relance d’ailleurs le feuilleton Real Madrid pour l’attaquant français.

La fin de saison est décidément très longue pour le PSG ! En plus des résultats décevants sur le plan sportif, le club de la capitale a dû gérer cette semaine une grosse polémique avec Kylian Mbappé, très mécontent de la vidéo sur la campagne de réabonnement diffusée par le club : « À aucun moment je n’ai été informé de la teneur de l’entretien avec mon interlocuteur. Cela ressemblait à une interview basique lors d’une journée marketing du club. Je ne suis pas en accord avec cette vidéo publiée. Voilà pourquoi je me bats pour les droits sur l’image individuelle. Le PSG est un grand club et une famille, mais il n’est surtout pas le Kylian Saint-Germain », avait lâché Mbappé sur son compte Instagram.

Mbappé fulmine, une guerre interne au PSG ? https://t.co/gQkRULRIiM pic.twitter.com/xtYqBzk6vw — le10sport (@le10sport) April 8, 2023

Le PSG a calmé le jeu…

Vendredi, en conférence de presse, Christophe Galtier avait immédiatement tenté d’éteindre la polémique : « C'est très difficile de m'exprimer, ça concerne évidemment Kylian et le club (…) Je sais qu'il y a eu beaucoup de discussions entre la direction et Kylian. L'incident, ou le malentendu, est dissipé », indiquait l’entraîneur du PSG. Mais cela ne suffit pas à calmer les spéculations autour de l’avenir de Kylian Mbappé, surtout dans la presse étrangère.

Mbappé rêverait toujours du Real Madrid