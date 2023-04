Le mercato de l’OM prend feu, il éteint l’incendie à Marseille

Thomas Bourseau

De par son travail remarqué à l’OM, Pablo Longoria intéresserait la Juventus, club dans lequel il est déjà passé en tant que recruteur, mais cette fois-ci pour en devenir le président comme la fonction qu’il occupe à l’Olympique de Marseille. Néanmoins, l’Espagnol n’ira nulle part selon ses dires.

Arrivé à l’été 2020 en lieu et place d’Andoni Zubizarreta qui avait été remercié à l’aube de l’été de la même année, Pablo Longoria a fait des merveilles dès sa venue à l’OM en tant que directeur sportif. Au moment des grands changements opérés par le propriétaire Frank McCourt en février 2021, Longoria a été promu président de l’OM et ne cesse de se montrer astucieux sur le marché des transferts, au point où le club dispute la Ligue des champions et a terminé deuxième en Ligue 1 la saison passée.

Longoria en route pour la Juventus ? La presse italienne allume la mèche

Cette saison, l’OM peut toujours aller chercher le titre de champion de France s’il limite les faux pas et que le PSG et le RC Lens en font au contraire. Le travail de Pablo Longoria est remarqué du côté de la Juventus, où il gérait la cellule de recrutement au milieu des années 2010. C’est en effet l’info dernièrement communiquée par Tuttosport et La Provence . Néanmoins, Pablo Longoria a tenu à rassurer tout le monde à Marseille alors que le mercato commence déjà à prendre feu avec un éventuel futur départ du président du renouveau de l’OM.

«Moi ? J’irai peut-être à Turin, mais uniquement en vacances !»