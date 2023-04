Un supporter de l'OM agressé, le joli geste de Marseille

Hugo Chirossel

Dans un collège en Dordogne, un supporter de l’OM a été agressé par deux de ses camarades, car il portait un maillot du club marseillais, le jeudi 30 mars dernier. Le jeune homme a eu le nez fracturé, ainsi que plusieurs points de suture. Cela a provoqué une vague de soutien sur les réseaux sociaux, la mairie de Marseille l’a d’ailleurs invité à venir voir un match au Vélodrome.

D’après les informations de France Bleu Périgord , un jeune garçon a été agressé par deux de ses camarades le 30 mars dernier, dans un collège en Dordogne. L’élève de 4e a eu le nez fracturé et trois points de suture dans la bouche. La raison de cette agression ? Il portait un maillot de l’OM.

« Mon fils s’est fait massacrer le visage pour un tee-shirt de l’OM »

« Un camarade est venu lui mettre une claque derrière la tête parce qu'il portait un maillot de l'OM, il y a en a eu d'autres et mon fils lui a demandé d'arrêter [...] Ils se sont disputés et un autre jeune est arrivé et lui a mis un coup de poing, après mon fils ne se souvient plus de rien », a confié la mère du jeune homme, dans des propos relayés par France Bleu Périgord . « Mon fils s’est fait massacrer le visage pour un tee-shirt de l’OM », a-t-elle ajouté.

« Nous l’accueillerons au stade Vélodrome pour voir un match de son équipe favorite »