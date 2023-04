Coup de tonnerre dans le projet McCourt, l’OM vend la mèche

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance dans le collimateur de la Juventus Turin qui se met déjà en quête de son futur entraîneur, Igor Tudor pourrait donc quitter l’OM et le projet McCourt en fin de saison. D’ailleurs, le technicien croate ainsi que son président, Pablo Longoria, n’excluent clairement pas cette possibilité.

Nommé sur le banc de l’OM l’été dernier en lieu et place de Jorge Sampaoli, Igor Tudor a rapidement prouvé qu’il était à la hauteur des ambitions affichées par le projet McCourt. Plus que jamais en course pour une place qualificative en Ligue des Champions, voire même éventuellement le titre en concurrence avec le PSG et le RC Lens, l’OM version Tudor marche bien. Et pourtant, la belle histoire pourrait prendre fin prochainement…

Longoria jette un froid pour Tudor

Dans un entretien accordé cette semaine au Figaro , le président de l’OM Pablo Longoria affichait un discours très évasif, ne garantissant pas la présence d’Igor Tudor au club la saison prochaine : « J’aimerais bien (…) Si on veut pérenniser un projet, il faut une institution forte, sinon tu n'es pas crédible. Ce point était très important. J'aimerais bien donner de la continuité, pas seulement sur le modèle de jeu, mais sur l'aspect de l'exigence, du respect des règles et de l'autorité. Je dis j'aimerais, car je n'ai pas de boule de cristal pour lire l'avenir. Mais je suis très content de son travail. J'espère qu'il est aussi content que moi et nous ne devons pas seulement analyser les derniers résultats, car il faut prendre de la hauteur. Je suis très « remerciant » envers Igor Tudor pour ce qu’il accomplit », a indiqué Longoria. Et le discours n’est guère plus rassurant chez le principal intéressé.

« Je ne veux pas parler du futur »