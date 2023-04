Deux dossiers brulants à l’OM, l’énorme mise au point

Thibault Morlain

Grâce au travail d'Igor Tudor et de Pablo Longoria, l'OM réalise une très bonne saison. Oui mais voilà, la menace plane au-dessus de leur avenir sur la Canebière. En effet, passés par la Juventus, le Croate et l'Espagnol sont annoncés dans le viseur de la Vieille Dame pour l'avenir. Faut-il trembler à l'OM ? Longoria a mis les choses au point à ce sujet.

Président de l'OM, Pablo Longoria est allé, l'été dernier, chercher Igor Tudor pour occuper le poste d'entraîneur. Alors que l'Espagnol et le Croate forment un excellent duo, cela se remarque à l'étranger. Ainsi, dernièrement, il était question d'un intérêt de la Juventus pour Longoria et Tudor, eux qui ont un passé avec la Vieille Dame.

«C’est une banane» : l’OM monte au créneau pour sa nouvelle star https://t.co/k5FV1G9ak7 pic.twitter.com/Q63ESdFlet — le10sport (@le10sport) April 7, 2023

« Je n'ai pas envie de m'en aller »

A l'occasion d'un entretien accordé au Figaro , Pablo Longoria s'est d'ailleurs exprimé sur ces rumeurs l'envoyant à la Juventus. Le président de l'OM a alors été très clair, lâchant : « Ce que je réponds aux rumeurs qui m'envoient à la Juventus ? Jamais je ne quitterais l'OM ! Peut-être qu'un jour le propriétaire perdra sa confiance en moi. Mais je n'ai pas envie de m'en aller. Et je ne crois pas qu'un président de l'OM puisse partir d'ici pour chercher un autre club. Ce serait un manque de respect envers l'institution, qui est plus grande que Pablo Longoria. .. ».

« Je n'ai pas de boule de cristal pour lire l'avenir »