OM : Son départ est réclamé, il fait une grosse annonce

Hugo Chirossel

Suspendu pour deux rencontres après son carton rouge reçu face à Strasbourg, Leonardo Balerdi fera son retour ce dimanche, lors du déplacement de l’OM à Lorient. Arrivé en 2020 à Marseille en provenance du Borussia Dortmund, le défenseur âgé de 24 ans est souvent la cible des critiques des supporters marseillais. Gaston Maza, proche de l’Argentin, a pris sa défense et affirme qu’il a le mental pour surmonter cela.

Exclu dès la trentième minute de jeu le 12 mars dernier face à Strasbourg (2-2), Leonardo Balerdi s’était une nouvelle fois attiré les foudres des supporters marseillais. L’un d’eux s’était même rendu devant le centre d’entraînement de l’OM et avait entamé une grève de la faim afin de réclamer son transfert. Sous contrat jusqu’en juin 2026, ce n’est pas la première fois que le défenseur âgé de 24 ans est la cible des critiques dans la cité phocéenne, mais pour Gaston Maza, proche de Leonardo Balerdi, ce dernier a le mental pour les surmonter.

« Il a une force mentale de fer »

« C’est normal, ça ne fait pas plaisir d’entendre pas mal de choses, mais Leo va bien. Il a une force mentale de fer. Donc ça ne pose pas de problèmes, au contraire. On a envie encore de se battre et d’aller de l’avant. Aujourd’hui, on passe un mauvais moment, demain un super moment, c’est comme ça, c’est le football, il faut continuer à travailler. Avec mes joueurs, on est très très proches, on se dit les choses telles qu’elles sont. Des fois, quand on voit les choses qui circulent, on essaye de rester tranquille. De ne pas regarder le journal, les choses comme ça », a confié Gaston Maza, dans des propos relayés par RMC Sport .

« C’est plus motivant de jouer avec le public »