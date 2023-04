Le PSG déclenche une guerre au mercato, ça repart de plus belle

Hugo Chirossel

Impressionnant cette saison avec le PSV Eindhoven, qu’il a rejoint l’été dernier, Xavi Simons pourrait faire son retour au PSG. Le club de la capitale a une option de 12M€ pour faire revenir l’international néerlandais, mais son club formateur, le FC Barcelone, serait également intéressé. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que les deux formations s’affrontent sur le marché des transferts.

L’été dernier, Xavi Simons a décidé de quitter le PSG pour rejoindre le PSV Eindhoven. Un choix payant, puisque l’international néerlandais impressionne cette saison. Le club de la capitale bénéficie d’ailleurs d’une de clause de rachat de 12M€ pour faire revenir le milieu de terrain âgé de 19 ans. Mais comme l’indique Mundo Deportivo , le FC Barcelone serait également sur la piste de Xavi Simons.

Le PSG se rate totalement au mercato, les raisons sont dévoilées https://t.co/U764PjCNpE pic.twitter.com/wCLRmAoh4O — le10sport (@le10sport) April 8, 2023

Le PSG plutôt que le FC Barcelone pour Simons

Le PSG et le FC Barcelone pourraient donc de nouveau s’affronter sur le mercato, ce qui est régulièrement le cas. À commencer par le dossier Xavi Simons, formé à la Masia et qui avait décidé de quitter le Barça pour rejoindre le club de la capitale en 2019, alors qu’il était âgé de seulement 16 ans. Un gros coup réalisé à ce moment-là par les Parisiens, car les Blaugrana plaçaient de grands espoirs dans le joueur aujourd’hui âgé de 19 ans.

2019, Neymar veut retourner au Barça

Arrivé en 2017 au PSG en provenance du FC Barcelone, Neymar a failli quitter le club de la capitale par deux fois pour retourner en Catalogne. En 2019 pour commencer, le Brésilien a été très proche de faire son retour au Barça. « Quand j'ai voulu quitter le PSG, ce n'était ni à cause du club, ni des fans. Je savais juste que je me sentirais mieux ailleurs », avait expliqué Neymar, dans un documentaire Netflix qui lui était consacré. Le FC Barcelone avait tout tenté, mais le PSG n’avait pas craqué. Les Blaugrana avaient proposé 110M€, plus Jean-Clair Todibo, Ivan Rakitic et le prêt d’Ousmane Dembélé.

2020, le feuilleton Neymar repart

Un an plus tard, le feuilleton Neymar était reparti de plus belle. Le Brésilien souhaitait toujours retourner au FC Barcelone, selon la presse espagnole, il l’avait même clairement fait savoir à ses coéquipiers du PSG. Mais les Blaugrana étaient en proie à de gros problèmes financiers. « Face à cette situation, c'est impensable », avait confié le président de l’époque, Josep Maria Bartomeu.

Ruiz rejoint le PSG… puis retourne au Barça

À l’image de Xavi Simons, Kays Ruiz avait lui aussi fait le choix de quitter le FC Barcelone pour rejoindre le PSG. Passé par la Masia de 2009 à 2015, le milieu de terrain est arrivé au sein du club de la capitale à la suite des sanctions infligées aux Barcelonais pour ses problèmes de transferts de jeunes joueurs. Kays Ruiz est finalement parti du PSG en 2021, pour retourner au FC Barcelone, où il n’a pas réussi à s’imposer. Après seulement 11 rencontres disputées avec la réserve du Barça, le joueur âgé de 20 ans est revenu en Ligue 1 l’été dernier, à l’AJ Auxerre.

Verratti, Marquinhos et Rabiot, des joueurs convoités par Barcelone