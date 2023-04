«Je devais aller à l’OM» : Révélation sur ce transfert avorté

Thibault Morlain

Alors qu’on connait bien Josuha Guilavogui en Ligue 1, son petit frère évolue lui actuellement en Ligue 2. A 25 ans, Morgan Guilavogui porte les couleurs du Paris FC. Passé par l’ASSE chez les plus jeunes, il aurait toutefois connaitre un parcours bien différent. En effet, comme l’a révélé le principal intéressé, à défaut de prendre la direction du Forez, Guilavogui aurait pu débarquer… à l’OM.

International français, Josuha Guilavogui a été formé à l’ASSE. Auteur d’une belle carrière avec les Verts, le milieu de terrain a vu son petit frère le rejoindre dans le Forez. Morgan Guilavogui a lui aussi porté le maillot de l’ASSE… avec les U17. Une signature évoquée par l’actuel joueur du Paris FC, qui révèle son rendez-vous manqué avec l’OM.

« J’ai un lien assez fort avec Saint-Étienne »

« Quand j’étais petit, on montait à Saint-Étienne tous les week-ends avec mon père pour voir mon grand frère Josuha. (…) On va dire que j’ai un lien assez fort avec Saint-Étienne, quand même. En 2013, j’ai signé là-bas en U17 », a d’abord expliqué Morgan Guilavogui au Parisien concernant sa connexion avec l’ASSE.

« Il y a eu un changement de direction »