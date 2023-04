Le premier transfert du PSG déjà annoncé

La rédaction

Le mercato du Paris Saint-Germain version Luis Campos a été un échec total cette saison. Les arrivées, ayant toutes eu lieu cet été (Ekitike, Ruiz, Vitinha, Renato Sanches, Soler et Mukiele) n'ont pas apporté satisfaction. Luis Campos va tout de même rester au PSG, bénéficiant toujours de la confiance de ses dirigeants et on connaît le nom de la première recrue pour la saison 2023-2024.

Christophe Galtier l'avait annoncé en conférence de presse : le PSG prépare la saison prochaine. S'il semble assez probable que le technicien français ne soit pas de la partie, étant donné les résultats catastrophiques de son équipe en Ligue 1 (8 défaites toutes compétitions confondues), Luis Campos en revanche sera toujours le conseiller sportif du PSG. Le Portugais voudra sans doute effacer le mercato 2022 et va commencer fort avec une recrue voulue depuis longtemps : Milan Skriniar.

Un budget serré

Luis Campos devra sûrement faire comme l'année dernière lors de son arrivée au PSG : faire avec les moyens du bords. Selon Le Parisien , le club de la capitale ne pouvait pas signer un joueur de plus de 35M€. Il faut dire que la masse salariale du PSG, la plus élevée en Europe, ne permettait pas de grandes manœuvres. Avec le probable départ de Lionel Messi et peut-être aussi celui de Neymar, cela pourrait peut-être permettre à Campos de réaliser un bon mercato.

Skriniar arrivera libre

D'ailleurs, au PSG, le feuilleton Skriniar touche enfin à sa fin puisqu'il va s'engager avec le club de la capitale cet été. Le défenseur central de l'Inter Milan arrivera libre cet été, selon Fabrizio Romano. Un renfort de poids défensivement pour le PSG qui cherchait depuis longtemps un profil comme celui de Milan Skriniar. Le mercato ne fait que commencer au PSG.