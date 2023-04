Cristiano Ronaldo va jubiler, un gros coup se prépare au PSG

La rédaction

Alors que l’Arabie saoudite a les yeux rivés sur Lionel Messi depuis plusieurs semaines, l’échec qui est en train de se profiler avec le septuple Ballon d'Or argentin pourrait amener le pays à se concentrer sur d’autres pistes, plus accessibles. En effet, une autre star du PSG est visée pour rejoindre le championnat où évolue Cristiano Ronaldo.

Malgré les offres alléchantes que reçoit Lionel Messi de la part de l’Arabie saoudite, ce dernier ne devrait pas céder. Pas intéressée par les 350M€ par saison que propose le pays où évolue désormais Cristiano Ronaldo, la Pulga semble forcer les clubs majeurs du championnat saoudien comme Al-Hilal ou Al-Nassr à se pencher vers d’autres pistes.

Ronaldo et Ramos de nouveau réunis ?

À en croire les informations de Marca , Sergio Ramos intéresserait l’Arabie saoudite et plus précisément Al-Nassr, où joue Cristiano Ronaldo. Le journal espagnol a révélé que les clubs saoudiens ne seraient pas très optimistes concernant l'arrivée de Lionel Messi et étudieraient d’autres dossiers plus accessibles. Le défenseur du PSG pourrait donc être le premier grand recrutement de la saison prochaine.

Ramos et le PSG veulent continuer ensemble