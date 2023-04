Le PSG veut régaler Mbappé, un nouveau joueur de Deschamps dans le viseur

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Chargé du recrutement au PSG, Luis Campos devrait conserver son poste la saison prochaine et diriger le mercato estival. Le Portugais ciblerait trois profils, dont un numéro six. Parmi les profils surveillés celui de Youssouf Fofana, l'international français de l'AS Monaco. Pour l'heure, les discussions n'ont pas débuté dans ce dossier.

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité dès le 22 mars dernier, Doha a tranché en ce qui concerne l'avenir de Luis Campos. Arrivé l'été dernier pour remplacer Leonardo, le Portugais devrait conserver son poste la saison prochaine, à moins que les dirigeants parisiens ne changent d'avis dans les prochaines semaines, ce qui ne semble pas être la tendance. Selon les informations de L'Equipe , Campos ne serait pas perturbé par les rumeurs qui apparaissent et se concentre sur son travail.

Trois recrues identifiées par Campos

Conseiller sportif au sein du PSG, Luis Campos aurait commencé à se pencher sur le prochain mercato estival. Pour l'heure, le dirigeant parisien planche sur l'arrivée de trois renforts, en plus de celle de Milan Skriniar, déjà acté. Selon L'Equipe et Goal, le responsable portugais rechercherait un ailier gauche pour évoluer sur le flanc droit, un attaquant, mais aussi un numéro six avec de l'impact, capable de prendre, enfin, la succession de Thiago Motta.

Youssouf Fofana ciblé par le PSG, mais...