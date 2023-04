Mercato : Une légende débarque, l’OM s’enflamme totalement

Thibault Morlain

Président de l'OM, Pablo Longoria ne s'active pas seulement pour renforcer l'effectif d'Igor Tudor sur la Canebière. En effet, l'Espagnol étoffe également l'organigramme pour s'entourer au mieux. C'est ainsi que dernièrement, l'OM a acté le retour d'une légende du club : Jean-Pierre Papin. Attaquant mythique de Marseille, le Français travaille désormais aux côtés de Longoria, pour le plus grand plaisir de ce dernier.

Par le passé, l'OM a vu passer de grands joueurs dans ses rangs. Certains d'entre eux ont écrit l'histoire avec le club phocéen et depuis, un lien très fort les unit. Ainsi, l'OM n'hésite pas à faire appel à ses anciennes légendes pour intégrer l'organigramme. Il y a notamment eu l'exemple avec Basile Boli et depuis peu, c'est Jean-Pierre Papin qui a fait son grand retour sur la Canebière. L'ancien attaquant de l'OM est arrivé en tant que conseiller de Pablo Longoria, épaulant ainsi l'actuel président olympien.

« Dans 100 ans, tout le monde se souviendra de Jean-Pierre Papin »

Pour Le Figaro , Pablo Longoria s'est d'ailleurs confié sur cette arrivée de Jean-Pierre Papin à l'OM. Le président phocéen a alors expliqué : « C'est un message d'identification pour nos supporters qui se sentent plus identifiés avec Jean-Pierre Papin. C'est la vérité. Dans 10 ans, personne ne se rappellera de moi, dans 100 ans, tout le monde se souviendra de Jean-Pierre Papin. Il n'y a pas de débat ».

« Pour moi, c'est un honneur de voyager avec lui »