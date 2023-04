Le PSG va commettre une grave erreur sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet hiver, le PSG a fait le forcing pour recruter Rayan Cherki. En vain. Mais alors que son contrat à l'OL s'achève en juin 2024, le club de la capitale pourrait revenir à la charge l'été prochain alors que le recrutement pourrait prendre un accent français. Mais pour Jérôme Rothen, ce serait une mauvaise idée.

Durant le mercato d'hiver, le PSG a fait le forcing afin de recruter un joueur offensif et ainsi compenser le départ de Pablo Sarabia. Dans cette optique, la priorité se nommait Rayan Cherki, que l'OL a préféré conserver. Mais alors que le contrat du crack Lyonnais s'achève en 2024, le PSG aurait déjà prévu de revenir à la charge l'été prochain. Mais après la défaite des Gones contre le FC Nantes en demi-finale de la Coupe de France, Jérôme Rothen n'a pas été tendre avec Rayan Cherki.

Rothen détruit Cherki

« J’avais été assez dur il y a deux ans avec lui puis j’avais rétropédalé parce que j’avais trouvé que les entraîneurs ne lui faisaient pas assez confiance. Ça a changé car Laurent Blanc est arrivé et en a fait une pièce essentielle de son effectif. Mais ce que je vois depuis cinq-six matchs, ce sont les défauts de Rayan Cherki que j’avais mis en avant il y a quelques mois », confie l'ancien joueur du PSG au micro de RMC avant de poursuivre son raisonnement.

«On a l’impression que c’est un joueur de foot à cinq»