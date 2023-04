L'OM pose ses conditions, du lourd est attendu au mercato

Thibault Morlain

En course pour une qualification pour la prochaine Ligue des Champions, l'OM aura forcément besoin de se renforcer. Avec Pablo Longoria aux commandes, ça risque donc encore une fois d'être animé sur la Canebière. A quoi faut-il alors s'attendre pour cet été ? Visiblement, du côté de l'OM, on aurait identifié un certain problème et cela pourrait considérablement influencer le mercato à venir.

Aujourd'hui à 6 points du PSG, leader du championnat, l'OM peut encore rêver d'un titre en Ligue 1. Mais la situation aurait pu être bien différente. En effet, le club phocéen a perdu énormément de points à domicile. La pression serait-elle trop forte au Vélodrome ? Les joueurs d'Igor Tudor n'auraient-ils pas les épaules assez solides pour y jouer ? Ce gros problème aurait très clairement été identifié par Pablo Longoria et ses collaborateurs à l'OM. Ainsi, le mercato phocéen pourrait être réalisé en conséquence.

« C'est l'un des paramètres majeurs qui va guider le recrutement de cet été »

Lors du podcast After Marseille , Florent Germain a ainsi annoncé la couleur pour le mercato estival à venir à l'OM. Le journaliste RMC a alors confié : « Le recrutement de l'OM dicté par le caractère et le leadership ? Exactement. C'est l'un des paramètres majeurs qui va guider le recrutement de cet été. On est persuadé au sein de l'OM que pour continuer d'inculquer cette culture de la gagne au sein de l'OM, il faut des joueurs qui ont le charisme pour, qui supportent la pression d'un club comme l'OM. Tout ça a aussi été guidé par des échecs ».

« Au-delà des qualités techniques d'un joueur... »