Lionel Messi se fait clasher au PSG, c'est validé !

Plus que décevant depuis sa signature au PSG en 2021, Lionel Messi est régulièrement critiqué à Paris. Jérôme Rothen est notamment particulièrement virulent à l'égard de La Pulga. Mais l'ancien numéro 25 du club de la capitale ne regrette absolument pas ses critiques et se justifie.

Après une première partie de saison prometteuse avec le PSG, enchaînée par un titre mondial remporté au Qatar avec l'Argentine, Lionel Messi ne répond pas aux attentes parisiennes. Très décevant, le septuple Ballon d'Or devrait même quitter le club de la capitale à l'issue de son contrat en juin prochain. Et Jérôme Rothen semble plutôt satisfait de cette issue puisqu'il ne manque pas de critiquer Lionel Messi. Et le consultant RMC se justifie au micro de son émission Rothen s'enflamme .

La bombe est lâchée sur Messi, la réponse du PSG https://t.co/Gt7LU3XFXD pic.twitter.com/5wySWrMpMe — le10sport (@le10sport) April 5, 2023

«On attendait qu’il soit là sur les grands matchs»

« Certains vont dire que c’est mieux en termes de stats cette année. Oui, mais ce n’est pas sur ces matchs-là qu’on l’attend. Les stats ont été surtout impressionnantes lors de la première partie de saison. On sait très bien que, comme Neymar, ils ont préparé la Coupe du monde. On avait de gros doutes au début de la saison. On avait de gros doutes sur l’état dans lequel on allait les récupérer après la Coupe du monde. Que ce soit Neymar, qui s’est vite blessé, ou Messi, avec ses dernières prestations depuis début janvier, on est obligés de constater qu’ils étaient vite rentrés dans le rang. Pour deux joueurs qui ont des statuts particuliers au PSG, c’est bien trop faible. On ne peut pas dire que Leo Messi a sauvé sa saison grâce à ses stats, non pas du tout. On attendait qu’il soit là sur les grands matchs, comme Neymar. Qu’il fasse gravir des échelons au PSG, surtout en Ligue des champions. Et là-dessus, on a vu que les deux avaient failli », explique l'ancien joueur du PSG avant de poursuivre.

«Je suis virulent dans mes critiques parce que c’est à la hauteur de ma déception»