Une grosse recrue recalée à la visite médicale ? Le PSG peut respirer, tout va bien !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Du côté de la presse italienne, on indique que le PSG aurait de grosses inquiétudes sur l’état de santé de Milan Skriniar. Alors que le défenseur de l’Inter Milan arrive en fin de contrat et que Paris est sur le point de le récupérer libre, il aurait de gros problèmes de dos… Le 10 Sport fait la lumière sur ce dossier.

A quelques semaines de la fin de son contrat avec l’Inter Milan, Milan Skriniar vit une fin d’aventure « compliquée ». Le défenseur slovaque a perdu le brassard, lui qui a refusé toutes les propositions milanaises pour prolonger. Sanction sportive à laquelle il faut désormais ajouter des « agissements » extrasportifs… En effet, ces dernières semaines, Skriniar souffre de douleurs au dos. A tel point que, selon la Gazzetta dello Sport , le PSG – en pole position pour le récupérer libre en juillet - serait très inquiet de son état de santé.

Un club a dit non au Qatar, le PSG revient à la charge https://t.co/JWIYtBLjfP pic.twitter.com/aTxKulQl4D — le10sport (@le10sport) March 27, 2023

Rien de grave pour Skriniar

Selon nos informations, il n’y a pas plus d’inquiétude au PSG pour Milan Skriniar qu’il n’y a de dirigeants qui doutent de ses qualités. Si la blessure et les douleurs du Slovaque sont réelles, elles ont surtout « souffert » d’un manque de prise en compte de la part de l’Inter Milan. Visiblement encore sous le coup de la colère de voir leur capitaine prendre le chemin de la sortie, les dirigeants milanais n’ont pas fait le nécessaire au moment de traiter le cas de Skriniar. Une vengeance à peine masquée, qui ne dit pas son nom… Lorsque ce dernier s’est plaint de douleur au dos, il n’a pas été soigné correctement. Mais il n’y a pas de gravité en l’état. Des émissaires parisiens ont même pris le temps de se rendre au chevet du Slovaque pour l’accompagner et confirmer que la blessure ne relève d’aucune inquiétude.

Le PSG n’a pas fait la plus grosse offre…

Nos sources indiquent que Milan Skriniar est serein pour la suite de sa saison et de sa carrière. Le PSG l’est tout autant. Car c’est bien le chemin de Paris qui se profile à l’horizon du Slovaque. Le discours de Luis Campos a clairement fait la différence pour lui permettre de prendre une décision. Car en coulisses, le PSG n’a pas transmis l’offre financière la plus conséquente… Milan Skriniar a en effet reçu des propositions très importantes, de la part de trois clubs en particulier, autre que Paris : Chelsea, Bayern Munich et Manchester City. La proposition du PSG n’est pas celle qui lui permet de toucher le plus gros chèque. Les échanges avec Luis Campos, notamment, ont alors eu le poids nécessaire pour faire pencher la balance et orienter Skriniar vers le projet du PSG.