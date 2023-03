Mercato : Zidane veut jouer un sale tour au PSG

Arnaud De Kanel

Le Qatar continue de rêver et pourrait profiter de la prolongation de Didier Deschamps pour enrôler Zinedine Zidane. Malgré tout, Zizou figurerait également sur les tablettes du Real Madrid et il aurait coché le nom d'un joueur à recruter en cas d'arrivée. Problème, le PSG le veut également.

Cet hiver, le PSG a perdu Pablo Sarabia, parti pour Wolverhampton. Luis Campos lui a cherché un remplaçant, en vain. Pourtant, le conseiller sportif du PSG ne manquait pas d'idées et il avait ciblé 3 profils particuliers : Malcom, Hakim Zyiech, et Rayan Cherki. D'ailleurs, le Lyonnais ferait saliver un certain Zinedine Zidane qui l'amènerait bien dans ses valises à Madrid.

Mbappé : Le PSG lui passe un message spécial https://t.co/mFgLA8AihP pic.twitter.com/hnevVXqlLH — le10sport (@le10sport) March 27, 2023

Zidane donne sa préférence au Real

Entre le PSG et le Real Madrid, Zinedine Zidane aurait une préférence. Defensa Central nous apprend ce lundi que l'emblématique numéro 10 des Bleus privilégierait un retour à Madrid plutôt qu'une arrivée au PSG. Pire encore, il souhaiterait recruter un joueur que cible le club de la capitale.

Cherki comme objectif