Il quitte le PSG pour l'OM, c'est le soulagement total

Thibault Morlain

Transféré au PSG en 1997, Florian Maurice ne sera resté qu'une saison avant de rejoindre... l'OM. Alors que l'actuel directeur sportif de Rennes n'a pas vécu les meilleurs moments dans la capitale française, la situation était bien différente pour lui sur la Canebière. Rejoindre l'OM a changé beaucoup de choses pour Maurice.

Alors qu'on connait aujourd'hui la rivalité entre l'OM et le PSG, cela n'a pas empêché certains joueurs qui passer chez les rangs ennemis. Il y a eu plusieurs exemples et à l'instar de Fabrice Fiorèse, Lorik Cana ou encore Frédéric Déhu, Florian Maurice a lui aussi quitté le PSG pour signer à l'OM. Un transfert réalisé en 1998 qui a visiblement fait du bien au principal intéressé.

« Au PSG, j’ai un peu perdu mon niveau »

« Mon transfert à Paris est acté, mais j’aurais dû écouter Bernard Lacombe, qui me disait de rester un an de plus, en vue de la Coupe du monde. (...) Au PSG, j’ai un peu perdu mon niveau après une nouvelle blessure à la cheville », a notamment avoué Florian Maurice au Progrès à propos de son passage au PSG, émettant ainsi quelques regrets.

« Tout se passera bien mieux »