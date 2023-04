PSG : Pour satisfaire Mbappé, le Qatar voit très grand

Thomas Bourseau

Depuis quelque temps, Kylian Mbappé ne laisse plus sous silence son mécontentement à la fois sportif et extrasportif au PSG. Le club préparerait la venue d’un attaquant pour le satisfaire et le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est du lourd.

Kylian Mbappé ne cesse de publiquement faire part de son mécontentement quand quelque chose le tracasse au PSG que ce soit au niveau du sportif ou encore des campagnes publicitaires du club de la capitale au cours desquelles il est utilisé sans qu’on lui ait demandé son aval comme il l’a regretté concernant la campagne de réabonnement du Parc des princes jeudi.

Haaland pour oublier Messi et Neymar ? Riolo valide

Concernant le sportif, Kylian Mbappé a pointé du doigt le fait d’avoir utilisé en tant que pivot en début de saison. De quoi pousser Luis Campos à s’activer sur plusieurs dossiers afin d’éventuellement recruter un attaquant de pointe autour duquel Mbappé pourrait tourner. Les hauts dirigeants du PSG songeraient toujours à Erling Braut Haaland, le serial buteur norvégien de Manchester City est totalement validé par l’éditorialiste Daniel Riolo qui réclame notamment les départs de Lionel Messi et de Neymar.

Mbappé éclipse les autres stars du PSG, c’est raté https://t.co/uA72b1mjb6 pic.twitter.com/yLONEQjkHR — le10sport (@le10sport) April 7, 2023

Discussions déjà en cours avec Mendes pour Félix ?