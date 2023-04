PSG : L'avenir de Messi totalement relancé par... son voisin !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi est de plus en plus annoncé sur le départ. Et pour cause, l'Argentin ne semble plus heureux au PSG et préparerait son retour au FC Barcelone. Et pourtant, Gilles Favard, voisin de la famille Messi en région parisienne, assure tout l'inverse.

L'avenir de Lionel Messi est au cœur de toutes les spéculations au sujet de son avenir. Et pour cause, alors que son contrat s'achève en juin prochain, l'Argentin pourrait quitter le PSG, c'est même la tendance très forte du moment. Néanmoins, selon Gilles Favard, ancien recruteur et consultant pour la Chaîne L'EQUIPE , Lionel Messi est heureux à Paris. Et il peut le constater au quotidien puisqu'il est le voisin de La Pulga et sa famille.

«Je suis bien placé pour le savoir étant donné que ce sont mes voisins»

« Je suis très partagé sur cette question. Mais comme c’est un génie intégral du foot, on ne peut pas dire du mal de lui… Lors de ses dernières saisons à Barcelone, il était déjà moins bien. Et puis, il y a eu la décompression inévitable suite à la Coupe du monde. Après, s’il doit être prolongé, il faut surtout voir à quel prix et dans quelles conditions. C’est quelque chose qui va se décider à Doha. Il ne faut pas oublier que c’est le plus gros vendeur de maillots au monde, ça compte beaucoup. En tout cas, il se sent très bien à Paris, sa femme et ses enfants sont très heureux d’être dans cette ville. Je suis bien placé pour le savoir étant donné que ce sont mes voisins », lance-t-il dans une interview accordée à Football.fr .

