Messi - PSG : Il affiche un énorme doute sur son transfert

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En fin de contrat avec le PSG, Lionel Messi semble déjà promis à un départ libre à l’issue de la saison. Un retour au FC Barcelone est évoqué avec insistance pour l’attaquant argentin et fait couler beaucoup d’encre, mais son ancien partenaire Yaya Touré semble plutôt sceptique sur la question.

Lionel Messi et le PSG, ça sent la fin ! Malgré les négociations amorcées il y a déjà plusieurs mois en coulisses par Luis Campos afin de prolonger son contrat qui arrive à expiration, aucun accord n’a été trouvé entre les deux parties, et le divorce semble désormais consommé entre l’attaquant argentin et les supporters du PSG.

Transferts - PSG : Messi va claquer la porte, il confirme https://t.co/WemmEuixju pic.twitter.com/sut2hApcWh — le10sport (@le10sport) April 4, 2023

Messi direction Barcelone ?

Le FC Barcelone semble plus que jamais déterminé à rapatrier Lionel Messi deux ans après son départ à contrecœur au PSG, et la direction du club catalan a multiplié les sorties médiatiques sur ce dossier ces derniers jours. Mais de son côté, Yaya Touré a quelques doutes…

« Je serais surpris »