«Ça serait un mensonge», il rétablit une grosse vérité pour le mercato de Messi

Thibault Morlain

Les discussions se font de plus en plus nombreuses pour l'avenir de Lionel Messi. En fin de contrat au PSG, l'Argentin est partagé entre une prolongation ou un départ loin du Parc des Princes. Messi a d'ailleurs ses prétendants, mais pour le moment, tout resterait à faire pour tout le monde à en croire Guillem Balague qui a mis les choses au point sur ce feuilleton brulant.

Alors qu'une prolongation de Lionel Messi au PSG semblait quasiment actée, cela ne serait aujourd'hui plus vraiment le cas. Tout serait relancé pour l'Argentin, qui pourrait alors partir libre. Le FC Barcelone, l'Inter Miami ou encore Al-Hilal, prêt à lui offrir 400M€ par an, seraient à l'affût pour récupérer Messi. Mais de son côté, le numéro 30 du PSG n'aurait encore rien décidé.

Mercato : Incroyable, Messi lance un ultimatum au PSG https://t.co/WAskHxtuH5 pic.twitter.com/ImsQOF83LY — le10sport (@le10sport) April 5, 2023

« Sa priorité est de rester dans l'élite »

Pour la BBC , Guillem Balague a fait le point concernant l'avenir de Lionel Messi. Ça en est où ? « Celui qui dit que Messi aurait décidé d'un côté ou d'un autre, ça serait un mensonge. Il prendra sa décision à un moment donné bien sûr, mais sa priorité est de rester dans l'élite jusqu'en 2024 et la Copa America, ce qui place le PSG toujours en tête », a-t-il expliqué.

« Voilà où on en est »