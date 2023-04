PSG - Messi : Le Qatar met la pression, une offre XXL à venir

Thibault Morlain

Si cela ne semble plus aussi évident aujourd'hui , il y a quelques jours de cela, Nasser Al-Khelaïfi avait confirmé la volonté du PSG de conserver Lionel Messi. De même, Christophe Galtier avait également annoncé des discussions pour cela en privé. L'Argentin restera-t-il alors à Paris ? Le Qatar serait visiblement prêt à faire de gros efforts pour cela.

Alors que Lionel Messi arrive au terme de son contrat avec le PSG, les discussions tournent actuellement autour de son avenir. L'Argentin dispose d'une année supplémentaire en option et pourrait donc prolonger. C'était d'ailleurs la tendance des dernières semaines, mais voilà que plus récemment, on évoquait davantage un départ libre de Messi en fin de saison. Rien n'est toutefois encore acté pour le numéro 30 du PSG. Malgré différents prétendants à travers le monde, Lionel Messi pourrait encore rester au sein de l'effectif parisien la saison prochaine.

La bombe est lâchée sur Messi, la réponse du PSG https://t.co/Gt7LU3XFXD pic.twitter.com/5wySWrMpMe — le10sport (@le10sport) April 5, 2023

Messi prêt à rester au PSG ?

Pour la BBC , Guillem Balague a fait un point ce jeudi sur l'avenir de Lionel Messi. Et concernant une prolongation au PSG, il a commencé par expliquer : « Messi a dit qu'il resterait pour une saison supplémentaire, qui doit être acceptée des deux côtés, tant que l'équipe resterait compétitive. Le message du PSG reçu par Messi est qu'il gardera les mêmes conditions financières, mais que le PSG devait réduire sa masse salariale ce qui rendrait l'équipe moins compétitive. Ce n'est aussi pas clair si l'entraîneur sera remplacé et qui viendrait. Au Qatar, la discussion est que l'écuipe pourrait varier de 4 ou 5 joueurs ce qui rend la saison prochaine quelque peu incertaine ».

« Ils seraient prêts à mettre encore plus d'argent sur la table »