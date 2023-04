Prêt à rester au PSG, la grosse annonce de Messi

Thibault Morlain

Prolongera ? Ne prolongera pas ? L'avenir de Lionel Messi fait l'objet de nombreuses rumeurs et ce depuis de longues semaines maintenant. Aux dernières nouvelles, le numéro 30 du PSG semblait se diriger vers un départ libre en fin de saison, mais voilà que Messi ne dirait toutefois pas non pour rester à Paris.

Avant la Coupe du monde, il était question d'un accord oral entre le PSG et Lionel Messi pour une prolongation. Au retour du Qatar, on attendait donc la signature de l'Argentin, mais celle-ci se fait toujours attendre. Et arrivera-t-elle ? Alors que le nouveau contrat de Messi au PSG semblait acté récemment, cela ne semble plus être totalement le cas. Désormais, un départ libre de La Pulga en juin serait également possible.

Mercato : Incroyable, Messi lance un ultimatum au PSG https://t.co/WAskHxtuH5 pic.twitter.com/ImsQOF83LY — le10sport (@le10sport) April 5, 2023

Quel avenir pour Messi ?

L'incertitude est aujourd'hui totale concernant l'avenir de Lionel Messi. Si l'Argentin a donc la possibilité de prolonger ou non au PSG, il voit également d'autres prétendants débarquer et le courtiser. Le FC Barcelone, l'Inter Miami ou encore Al-Hilal en Arabie Saoudite rêvent de s'offrir Messi.

« Messi a dit qu'il resterait tant que... »