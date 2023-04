PSG : La révolution du Qatar sauvée par une star de QSI ?

Thomas Bourseau

Lionel Messi cultiverait de plus en plus le désir de ne pas prolonger son contrat au PSG et aimerait aller voir ailleurs. Le FC Barcelone n’aurait pas encore dégainé d’offre, l’occasion pour David Beckham de lancer la révolution souhaitée au PSG avec le départ de Messi ?

Entre le PSG et Lionel Messi, il semble que le divorce soit quasiment prononcé. Sous contrat jusqu’en juin prochain et bien qu’une clause figure dans son bail pour le prolonger d’une année supplémentaire à condition que les deux parties soient d’accord pour continuer leur collaboration, il semblerait que le PSG soit prêt à tourner la page et ce serait également le cas du côté de Lionel Messi.

Messi pas intéressé par Al-Hilal

Pour autant, une porte de sortie répondant aux critères de Lionel Messi ne serait pas encore trouvée. Certes, Al-Hilal serait prêt à lui offrir 400M€ par saison, mais selon Fabrizio Romano, l’Argentin ne serait pas plus intéressé que ça, souhaitant en priorité rester en Europe comme The Independent l’a souligné mercredi.

Mercato : Incroyable, Messi lance un ultimatum au PSG https://t.co/WAskHxtuH5 pic.twitter.com/ImsQOF83LY — le10sport (@le10sport) April 5, 2023

L’Inter Miami de Beckahm, le joker final pour Messi ?