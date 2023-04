L'OM s'inquiète, sa star reçoit un énorme appel du pied

Thibault Morlain

Auteur d'une énorme saison avec l'OM, Alexis Sanchez contribue aux excellentes performances du club phocéen. La question est maintenant de savoir si le Chilien sera toujours là pour l'exercice suivant. L'avenir de Sanchez est l'un des gros sujets du moment. Alors que conserver l'ancien de l'Inter Milan serait un très joli coup, il y a de quoi s'inquiéter quand on voit les appels du pied reçus par le joueur de l'OM.

Arrivé à l'OM l'été dernier, Alexis Sanchez s'est engagé pour un an avec une année supplémentaire en option. Restera ? Ne restera pas ? Telle est donc la question pour l'avenir du Chilien. Après avoir mis dans un premier temps la pression à sa direction en affichant ses ambitions, Sanchez a dernièrement rassuré les fans de l'OM, assurant : « Est-ce que j'aimerais prolonger ? Oui. Mais dans le football il y a beaucoup de possibilités. Je suis heureux et content (à Marseille), j'aime les supporters ».

River Plate plutôt que l'OM ?

Alexis Sanchez va-t-il alors prolonger à l'OM ? Nul doute que le Chilien devrait également recevoir d'autres propositions. Et s'il faisait son retour du côté de River Plate, club argentin mythique basé à Buenos Aires ? Alexis Sanchez y a joué lors de la saison 2007-2008 et du côté de Los Millonarios, on ne dirait pas non pour revoir le joueur de l'OM. C'est en tout cas l'avis de Javier Saviola, lui aussi ancien de River.

« Alexis a toujours été un crack »