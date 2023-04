Zidane - PSG : Cette annonce qui relance tout

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement dans le dur avec la mauvaise dynamique sportive du PSG, Christophe Galtier est dans le flou pour son avenir, d’autant que la piste Zinedine Zidane revient avec insistance pour sa succession. Et il semblerait même qu’une bonne partie du vestiaire du PSG ait déjà lâché Galtier…

Les spéculations vont bon train depuis quelques jours quant à un éventuel limogeage de Christphe Galtier et les options sur le marché des entraîneurs pour le remplacer au PSG : Julian Nagelsmann, José Mourinho, Antonio Conte, Thiago Motta… les pistes ne manquant pas, même si celle menant à Zinedine Zidane semble avoir une longueur d’avance était donné qu’il était déjà la priorité du PSG l’été dernier.

«On me parle de Zidane» : C’est la panique au PSG https://t.co/5n9evlr9dE pic.twitter.com/nVnzJYdSjU — le10sport (@le10sport) April 4, 2023

Rupture totale pour Galtier ?

Quoiqu’il en soit, en plus des mauvais résultats sportifs actuels du PSG, Christophe Galtier serait lâché par une partie de son vestiaire comme l’a indiqué le journaliste de RMC Sport, Fabrice Hawkins : « Dans le vestiaire du PSG, de nombreux joueurs se posent des questions sur Christophe Galtier, sur ses séances d'entraînement, sur ses compositions d'équipe, sur le fait que certains soient mis en avant par rapport à d'autres », explique-t-il. Une rupture qui pourrait donc accélérer les choses pour Zidane...

« On ne paye pas son salaire »